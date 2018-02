Morre 239ª vítima da tragédia de Santa Maria A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou ontem mais uma morte decorrente do incêndio na boate Kiss, de Santa Maria. A 239.ª vítima é Rodrigo Taugen, de 29 anos, natural de Santa Maria, que trabalhava como segurança da casa noturna no dia da tragédia.