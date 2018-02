Moradores vão protestar amanhã contra obra Ambientalistas e líderes comunitários da zona norte da capital paulista vão fazer amanhã um ato cívico contra a construção do Trecho Norte do Rodoanel. Será no Parque da Juventude, na zona norte, na frente da Biblioteca de São Paulo. Entre os principais pontos que os ativistas levantam está o risco de degradação da área verde da Serra da Cantareira, local onde a rodovia será construída, e a canalização de recursos para uma obra viária, em tempos de saturação do trânsito de carros. Outra queixa é o risco de desabastecimento de água da cidade: o traçado cruza com os troncos de abastecimento da Estação de Tratamento de Guaraú. / BRUNO RIBEIRO