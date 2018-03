Moradores temem impacto da obra na região O movimento no Ponto Pergunta, um boteco de beira de estrada, aumentou muito. Nos "dias bons", o proprietário, José Pedro de Oliveira, de 63 anos, costumava servir três, quatro refeições no almoço. Hoje, com a obra da estrada-parque, são 52 marmitex, diariamente.