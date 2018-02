Moradores são multados ao entrar na própria rua O radar com erro de programação flagra carros na faixa exclusiva da direita da Radial Leste. Mas quem mora na Rua Guarapuava, 50 metros depois do radar, não tem como entrar na via sem pegar a faixa e, assim, segundo moradores, leva multa todas as vezes que vai para casa.