Moradores são deslocados para obras na Sapucaí Os moradores do entorno da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio, começaram a ser removidos para habitações do programa federal Minha Casa, Minha Vida no conjunto Oiti, em Campo Grande, na zona oeste. As moradias da Rua Tomás Rabelo e Travessa Pedregais vão ser demolidas como parte das obras de ampliação do Setor 2 do sambódromo.