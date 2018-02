Moradores reclamam de multa sem aviso No início de julho, fiscais da Prefeitura autuaram praticamente em um mesmo dia todas as casas da Rua Durval Fernandes Chaves, no Jardim Santo Elias, em Pirituba, zona norte da cidade, por não terem calçadas padronizadas. Moradores dizem que foram pegos desprevenidos e reclamam das pesadas multas, que variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil.