Moradores reclamam de falta de ação da Prefeitura Nos bairros mais visados pelos morcegões - os que têm lixo de mais "qualidade", com muito plástico e alumínio -, a presença dos caminhões à noite já virou rotina. "O problema é a sujeira que deixam. Acordei cedo na semana passada e vi todo o lixo da pastelaria do outro lado do quarteirão na frente da minha porta", afirma a dona de casa Salete Matheus, de 53 anos, moradora da Vila Madalena desde 1960.