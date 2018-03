Moradores recebem notícia com ceticismo Acostumados com congestionamentos quilométricos na Estrada do M"Boi Mirim, moradores da região receberam a notícia da chegada do metrô com desconfiança. O comerciante Daniel Gonçalves, de 27 anos, por exemplo, conta que já cansou de promessas. "Ouço falar do metrô aqui desde que nasci, mas até agora, nada", afirma ele.