Moradores pulam de prédio em chamas no centro de São Paulo

Três pessoas pularam de um prédio em chamas no começo da tarde desta segunda-feira, 20, na região central de São Paulo, segundo informações iniciais do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Uma das pessoas morreu.

O incêndio atinge um prédio residencial na Rua Barão de Campinas, 751, no bairro de Santa Cecília, desde as 12h30, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Um helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, está no local.