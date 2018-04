Moradores protestam e interditam Estrada do M'Boi Mirim

SÃO PAULO - Um grupo de moradores da zona sul de São Paulo bloqueia desde as 6 horas desta segunda-feira, 17, a pista sentido Centro da Estrada do M'Boi Mirim, na região do Parque do Lago.

Os usuários protestam contra a falta de infraestrutura da via e má qualidade do transporte público na região, segundo informações da Polícia Militar.

De acordo com a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), os protestantes se dirigem para a subprefeitura da região e por volta das 7h45 ele ocupavam o trecho na altura do número 6.400. A manifestação atrapalha o fluxo dos coletivos de cerca de 20 linhas que atuam na região.

Por conta da passeata, a Estrada do M'Boi Mirim e as ruas no entorno estão congestionadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).