Moradores protestam contra monotrilho Moradores do Morumbi, na zona sul da capital paulista, pretendem fazer um protesto hoje contra a construção do monotrilho da Linha 17-Ouro do Metrô, que ligará o bairro ao Jabaquara e ao Aeroporto de Congonhas, também na zona sul. Os manifestantes devem reunir-se às 11h na Praça Roberto Gomes Pedrosa, na frente do Estádio do Morumbi. O evento está sendo divulgado pelo Facebook, por um grupo de moradores. "Não ao monotrilho. Sim ao Metrô. Diga não a esse projeto que irá acabar com nosso bairro e nem vai atender a demanda de transporte do Morumbi", diz o texto que circula pela internet.