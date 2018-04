Moradores protestam contra falta de energia em Santo André

SÃO PAULO - Cerca de 200 moradores protestaram na noite de terça-feira, 1, contra a falta de energia no Jardim Santa Cristina, em Santo André, na Grande São Paulo. Eles afirmavam que parte do bairro estava sem luz há três dias e botaram fogo em pneus e móveis no cruzamento da Rua Carneiro Ribeiro com a Rua Professor Nestor Pereira Leite.

Bombeiros foram ao local para combater as chamas e policiais militares acompanharam a manifestação. Não houve confronto e por volta da 0h30 de quarta-feira, 2, os moradores voltaram para suas casas.

Uma equipe da Eletropaulo foi ao bairro e restabeleceu o fornecimento de energia. A companhia informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que um transformador havia queimado, deixando as casas da Rua Professor Nestor Pereira Leite sem luz.

Inicialmente, a Polícia Militar havia indicado um número muito superior de manifestantes - em torno de mil.

