Moradores protestam após criança morrer atropelada na zona leste

SÃO PAULO - Moradores protestaram em José Bonifácio, na zona leste da capital paulista, após uma criança morrer atropelada na noite desta quinta-feira, 23. O acidente aconteceu por volta das 19h, quando a motorista perdeu o controle do carro e atropelou um menino de 11 anos na calçada da Rua Professor João Batista Conti, informa a Polícia Militar.

A criança chegou a receber os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros mas morreu quando já estava no pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, também na zona leste. Revoltados, cerca de 30 moradores, segundo a PM, interditaram a Rua Professor João Batista Conti.

Os manifestantes atearam fogo em lixos e pneus espalhados pela via. Policiais militares negociaram com eles a desocupação da rua, que foi liberada por volta das 20h30. A PM afirma que não foi preciso fazer uso de bomba de gás lacrimogêneo ou balas de borracha. Ninguém foi detido.