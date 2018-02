MORADORES PEDEM MUDANÇA DE LOCAL

Outra estação da Linha 6-Laranja pode ter a sua localização final alterada pelo Metrô. Trata-se da parada Brasilândia, a ser construída na Estrada do Sabão, na zona norte. Moradores do bairro querem evitar um número grande de desapropriados e, para isso, solicitaram ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) o deslocamento da obra para um terreno a150 metros do previsto no projeto.

É o que explica Walter Giacon, diretor da Sociedade Amigos do Jardim Guaraú e Gonçalves Centeno, que conseguiu uma audiência particular com Alckmin na manhã de ontem na Escola Estadual Cacilda Becker, onde houve a cerimônia para o lançamento do edital para a construção da linha.

"Tem como fazer essa estação sem desapropriar 300 famílias em dois quarteirões", diz ele, explicando que o número de imóveis afetados pelo decreto de utilidade pública, editado em maio de 2012, é menor que a quantidade real de residências existentes no espaço destinado à Estação Brasilândia. "São 80 casas, mas cada uma delas tem vários puxadinhos. Na minha própria casa existem cinco famílias."

Depois da pressão de Giacon, o Metrô agendou para hoje uma reunião entre seus técnicos e representantes do bairro. "O governador foi muito atencioso e colocou o Metrô para nos ouvir e rever essa situação. Ele mesmo disse que ainda dá tempo." A intenção é fazer com que as obras ocupem um terreno vazio de 14 mil metros quadrados, poucas quadras mais para cima, na Estrada do Sabão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Fora que ali a densidade demográfica é maior, de 13,5 mil pessoas por quilômetro quadrado, sendo que no entorno de onde queriam fazer a estação são 6,5 mil." Giacon diz que a associação entrou com representação no Ministério Público.

Angélica. Em 2011, alguns moradores de Higienópolis, na região central, reclamaram da localização da Estação Angélica, na mesma linha. Tempos depois, o Metrô a retirou da esquina da Rua Sergipe. A empresa nega relação com a queixa de vizinhos.

Em nota, o Metrô informou que só o projeto executivo feito pela vencedora da licitação da Parceria Público-Privada da Linha 6, a ser definido neste ano, "trará o detalhamento de quais terrenos efetivamente serão desapropriados". / C.V.