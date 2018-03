Moradores pedem melhorias ao redor da Praça Roosevelt Depois de lutar para tirar do papel a reforma da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, os moradores da região agora querem ampliar as obras para as ruas vizinhas. Eles pedem que a Prefeitura faça calçadas ecológicas no entorno da praça, plante árvores frutíferas, instale lixeiras mais resistentes e retire os moradores de rua. Na segunda-feira, será feita uma reunião entre moradores e administração municipal para discutir as propostas.