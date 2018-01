Moradores pedem mais serviços e segurança Moradores e comerciantes do Brás, Vila Leopoldina e Lapa, bairros que serão afetados diretamente por uma das Operações Urbanas, dividem-se sobre o impacto das mudanças em seu cotidiano. Há 69 anos no Brás, o barbeiro Carlos Collalto, de 81, acredita que os prédios vão valorizar a região, onde predominam galpões e sobrados comerciais. "Tem muita coisa abandonada. O espaço dos armazéns vazios pode ser usado para novos edifícios. Vai atrair quem já trabalha aqui a se mudar." Mas as obras, para ele, devem vir acompanhadas da revitalização de calçadas e sobrados. "As ruas estão todas detonadas."