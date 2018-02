Moradores param Rodoanel Sul por mais de 6 horas Cerca de 50 manifestantes bloquearam, por volta das 6 horas de ontem, o Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. O grupo, composto por moradores de Itapecerica da Serra que reivindicavam melhorias para a cidade, usou pedaços de madeira e pneus para fechar a via. A Polícia Rodoviária Estadual foi informada do que ocorria e enviou sete viaturas para a área do bloqueio, na altura do km 46, no sentido de Mauá. Os manifestantes se recusaram a sair e, às 9h45, as filas na estrada já eram de 10 quilômetros.