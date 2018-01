Moradores ocupam prédios em meio a poeira e entulho Sem água e luz nos edifícios Prestes Maia e do INSS, moradores tateiam as paredes munidos de velas e lanternas para circular entre os andares. Pessoas despejadas, com aluguel atrasado, moradores de rua e muitos integrantes das antigas ocupações dividem as refeições nas cozinhas improvisadas. Aos, poucos, os cômodos, empoeirados e cheios de entulho e lixo vão sendo limpos e ocupados com colchonetes e movéis dos antigos moradores. "Esse prédio (do INSS) virou moradia de ratos, baratas e mosquitos da dengue", lamentou o eletricista Sidnei Silva, de 28 anos. Ele ocupou o edifício de 1997 a 2003 e em abril de 2009. "Deixaram de dar moradia ao povo para deixar o prédio abandonado." / A.B.