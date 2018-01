Moradores interditam avenida para protestar contra enchentes

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cerca de 150 moradores da região da Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, interditaram uma avenida para protestar contra as constantes enchentes na região. A manifestação durou cerca de uma hora e não deixou feridos, segundo a Polícia Militar.

Os moradores fecharam a Avenida Dona Belmira Marin, na altura do número 4.000, com pneus e madeira, que foram incendiados, por volta das 9h30. Além da PM, o Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar o fogo e não houve confronto com a polícia.