Moradores incendeiam três ônibus após criança ser baleada no Jabaquara

Três ônibus foram incendiados e um quarto veículo foi depredado no Jabaquara, na noite de sábado, 4, após um menino de três anos ser baleado em um tiroteio entre um policial militar que havia sido roubado e criminosos.

A criança foi atingida na perna por volta das 19h, na esquina da rua Alba com a rua Ipaobi. A Polícia Militar não soube informar de onde partiu o disparo que feriu o menino. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya e passa bem, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.

Cerca de duas horas após o fato, moradores da região iniciaram um protesto na rua Alba. Segundo a SPTrans, entre as 20h55 e as 22h10, três ônibus foram parados e incendiados pelos manifestantes na via. Ninguém ficou ferido. Também não houve registro de detidos.

No mesmo período, um coletivo foi depredado na rua Coriolano Durand, a cerca de 1,7 km de distância do primeiro ponto. Os manifestantes levaram o dinheiro do caixa do veículo.

De acordo com a SPTrans, dois dos três ônibus incendiados ficaram totalmente destruídos. O outro coletivo teve o fogo controlado pelo cobrador e pelo motorista.

O caso será investigado pela Polícia Civil e acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar.