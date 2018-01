Moradores incendeiam ônibus em ato contra enchentes em SP

Cerca de 200 moradores revoltados com as enchentes no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, atearam fogo em um ônibus no início da noite desta quarta-feira, 20, na Rua Belmira Marim, 4500. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar seguem para o local para conter a manifestação e apagar o fogo. Segundo informações preliminares, não houve vítimas.

Na noite de terça-feira, outro protesto de moradores contra as enchentes foi registrada bairro Rio Bonito, na região de Cidade Dutra, zona sul. Houve confronto com a Polícia Militar, que usou bombas de efeito moral e tiros de borracha para dispersar a multidão.

Ninguém ficou ferido ou foi detido. Os moradores afirmam que eram cerca de 300 manifestantes, já a Polícia Militar estima um número aproximado de 60 pessoas.