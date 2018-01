Moradores ficam sem luz até 6 minutos antes da estreia do Brasil na Copa

Moradores de Higienópolis, na região central da cidade de São Paulo, tomaram um susto pouco antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Parte do bairro ficou sem energia elétrica até seis minutos antes do início do jogo. O problema afetou com mais intensidade a região da Rua Doutor Gabriel dos Santos. Segundo a concessionária AES Eletropaulo, os serviços foram restabelecidos às 15h24.

A queda de uma árvore sobre a rede elétrica no fim da manhã causou a interrupção do fornecimento. Um caminhão que manobrava na Rua Doutor Veiga Filho encostou na árvore, que caiu sobre fios e um automóvel. O motorista não se feriu.

"Saí para socorrer meu filho e tomar as providências em relação ao prejuízo do carro. Corri para voltar e ver o jogo, mas quando cheguei não tinha energia elétrica", diz o consultor Marcelo Cherto, de 56 anos, morador da Doutor Gabriel dos Santos. "No fim, deu tudo certo. Só o jogo que não foi lá essas coisas."