Moradores fecham Marginal do Tietê por meia hora em protesto

Um grupo de moradores de uma favela às margens da Marginal do Tietê, próximo à Ponte Julio de Mesquita Neto, na zona norte da capital paulista, interditaram a pista local da via por volta das 13h15 desta sexta-feira, 16, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os manifestantes invadiram e ocuparam as três faixas da pista e liberaram o local por volta das 13h45. A Polícia Militar não tinha informações sobre o motivo do protesto.