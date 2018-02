Moradores fazem protesto e pedem mais segurança

Presidente de associação de moradores do bairro, Suzanne Elisabeth Spengler disse que deveria haver um reforço no policiamento. "Precisa de mais polícia. A gente também sempre pede aos moradores que façam o boletim de ocorrência, até para que as autoridades saibam o que está acontecendo aqui", disse.

O supervisor de segurança Márcio Carvalho, de 38 anos, cobrou uma base comunitária da Polícia Militar para ajudar a devolver a tranquilidade aos moradores. A escuridão também preocupa. "A iluminação aqui no Horto é muito fraca. No dia do crime, estava tudo às escuras e, só depois da morte dela, acenderam as luzes", disse o analista de câmbio Hugo Araújo, de 30 anos.

As manifestações não devem parar. "A intenção é fazer um novo protesto amanhã", afirmou a corretora de imóveis Carla Sudatti, de 25 anos. / W.C.