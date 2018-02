Moradores fazem protesto amanhã Amanhã, às 7h, moradores de comunidades como Paraisópolis e Jardim Colombo se juntarão a pessoas que residem em prédios de luxo do Panamby, na zona sul, para se manifestar contra o projeto do monotrilho da Linha 17-Ouro. O grupo se reunirá na Praça Roberto Gomes Pedrosa, na frente do Estádio do Morumbi, e caminhará até o Palácio dos Bandeirantes. / C.V.