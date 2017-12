Moradores fazem manifestação por água e saneamento em SP

Moradores de duas regiões da zona sul de São Paulo, fizeram manifestação na manhã desta segunda-feira, 19, para protestar contra a falta de água e reivindicar saneamento básico, segundo a Polícia Militar.

Na Estrada do M'Boi Mirim, cerca de 50 pessoas bloquearam o trecho na altura do número 12.000, por volta das 10h15, jogando entulhos e ateando fogo em pneus. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local. Os manifestantes, segundo a PM, reclamam da falta de água na região.

O outro protesto, feito por moradores da região de Santo Amaro, reivindicava saneamento básico para as localidades no entorno da Estrada do Bom Retiro. Cerca de 50 pessoas também colocaram entulho da via. Segundo a PM, as manifestações ocorreram pacificamente. Ninguém foi preso.