Moradores fazem manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes

SÃO PAULO - Cerca de 100 moradores da cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, se reúnem em frente ao Palácio dos Bandeirantes, zona sul da capital, desde a manhã desta segunda-feira.

Segundo a Polícia Militar, os moradores estão no local tentando negociar com representantes do CDHU a revogação da reintegração de posse dos 500 apartamentos onde moram, prevista ocorrer amanhã.

Os manifestantes estavam concentrados na Avenida Padre Lebret, no Portal 2 do Palácio e com a chegada a polícia foram deslocados para um bolsão de estacionamento do Estádio do Morumbi. Segundo a PM, o grupo está portando cartazes com os dizeres "Queremos Moradia" e a manifestação segue pacífica.

Onze moradores foram escolhidos para representar o grupo em conversa com membros do CDHU e a imprensa para negociações, de acordo com a PM.