Moradores fazem acampamento na frente do Detran Sem água nem luz, as 70 famílias que fizeram um acampamento na calçada do Detran da Avenida do Estado depois da remoção da favela da Estaiadinha se viram como podem. Tomam banho em um posto de gasolina ou nas antigas instalações do Clube de Regatas Tietê. Na falta de fogão, a comida é preparada na casa de amigos ou servida por voluntários. Tudo sob o olhar curioso dos pedestres.