Moradores encontram manto de santa roubada Moradores de São Roque, a 62 km de São Paulo, acharam ontem o manto de veludo da imagem de Nossa Senhora do Carmo, de mais de 200 anos, furtada na última terça-feira da Capela do Quilombo do Carmo. A peça foi encontrada na rua. A polícia acredita que a santa pode ter sido levada por ladrões de arte sacra, já que o manto, de confecção recente, não tem o mesmo valor que a imagem.