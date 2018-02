Moradores e skatistas buscam regras de convívio A entrega da Praça Roosevelt foi comemorada também pelos skatistas. Assim como o Vale do Anhangabaú, o local é um marco na cultura do skate no centro da capital. Os degraus e corrimãos, além do chão liso, tornam a prática do estilo "street" perfeita, segundo o skatista Cesar Rodrigues, de 41 anos.