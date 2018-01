Moradores do Tremembé ateiam fogo em dois ônibus

Moradores da região do Tremembé, zona norte de São Paulo, atearam fogo em dois ônibus como forma de protesto após a morte de um homem durante a troca de tiros com a polícia. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros quando tentaram abordar dois homens que estavam dentro de um veículo na Rua Ari da Rocha Miranda, no Tremembé, zona norte de São Paulo. Cinco viaturas foram encaminhadas para controlar as chamas no local por volta das 18h45.

O homem ferido na troca de tiros chegou a ser levado para o Pronto Socorro São Luís Gonzaga, mas não resistiu aos ferimentos.

Até às 19h17, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não tinha informações sobre bloqueios na região.