Moradores do Itaim-Bibi ainda dormem em hotel Os moradores do prédio interditado no mês passado no Itaim-Bibi, na zona sul, por risco de desabar ainda estão em hotéis e aguardam o fim das obras de reforço na estrutura. O Condomínio Ivany, localizado ao lado do Hospital São Luiz, foi esvaziado no dia 13 de setembro pela Defesa Civil Municipal após fortes tremores sentidos pelos moradores, que foram causados por uma reforma feita pelo hospital em uma galeria no térreo do prédio.