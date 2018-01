Moradores do interior de SP saqueiam caminhão após acidente

Pelo menos 150 moradores de Echaporã, a 447 km de São Paulo, saquearam um caminhão carregado com 27 toneladas de carne após o veículo sofrer um acidente nesta segunda-feira, 21, na altura do km 3 da SP-333, estrada que liga o município a cidade de Marília.

Segundo a Polícia Civil da região, o motorista do caminhão perdeu o controle do carro em uma curva e tombou. O baú do veículo quebrou ao meio e os produtos ficaram no chão. Até mesmo crianças pegaram os produtos no acostamento da rodovia. Elas usavam bicicletas para transportar a carga com facilidade.

O motorista do caminhão ficou ferido sem gravidade e foi levado para um hospital em Marília. A pista da via ficou interditada até ao meio-dia. Entre os produtos que o carro transportava estavam salsicha, presunto e outros tipos de carne de porco.