Moradores do extremo da zona sul invadem aula de Haddad na USP

SÃO PAULO - Um grupo com cerca de 30 a 40 moradores de bairros do distrito de Parelheiros, na zona sul da capital paulista, interrompeu por volta das 9 horas desta segunda-feira, 27, a aula do prefeito Fernando Haddad (PT), no prédio da pós-graduação de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP), no campus Butantã, na zona oeste. Os moradores exigiam a criação urgente de linhas de ônibus em seus bairros, no extremo sul da cidade. Eles levaram um documento para que o prefeito assinasse se comprometendo a implantar cinco linhas.

"O Haddad não assinou o compromisso, mas deu a palavra dele de que teria uma reunião no dia 16 ou 23 de maio", disse Luíze Tavares, militante do movimento Luta do Transporte no Extremo Sul. Segundo Luíze, o prefeito chegou a se retirar da sala de aula por se sentir ofendido com a intervenção. Haddad teria dito, ainda de acordo com a manifestante, que não assinaria documento algum e que não era para os moradores interromperem a aula.

"Nós entramos, apresentamos o histórico dos bairros. A princípio, ele queria que não interrompêssemos a aula, pediu para procurarmos por ele no intervalo", afirmou a militante. "Houve alguns momentos de tensão porque ele achou que estava sendo ofendido. Mas ele não acha que ofender é a pessoa andar duas horas para um ponto de ônibus."