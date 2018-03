Moradores do Belém já exigiam mais segurança Ontem, no dia do velório do estudante Victor Hugo Deppman, fazia exatamente um mês que a Associação por um Belém Melhor organizou uma passeata por maior policiamento na região. "Só tem duas viaturas para uma área com 50 mil habitantes", afirmou Luiz Carlos Modugno, de 43 anos, presidente da associação. Os casos de roubos no bairro aumentaram 58% no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 76 em janeiro e fevereiro ante 48 em 2012.