Moradores denunciam toque de recolher da PM Policiais militares invadiram a favela do Jardim Jaqueline, na zona oeste de São Paulo, e impuseram toque de recolher anteontem à noite, segundo relatos de moradores. PMs teriam jogado bombas de efeito moral nas ruas que dão acesso à região, localizada atrás do Shopping Raposo Tavares, e ordenado que as pessoas entrassem em suas casas.