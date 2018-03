Moradores de rua são assassinados em praça a 200 metros de albergue

Dois moradores de rua foram assassinados a pauladas na noite desta quinta-feira, 25, na Praça Presidente Kennedy, zona leste da capital. Eles dormiam em colchões em uma área protegida por árvores, ao lado da Radial Leste, quando foram atacados.

Paulo, de 52 anos, e Edson, de 24, morreram no local. Paulo, conhecido por "Tiozão", era alcoólatra e Edson, usuário eventual de drogas, segundo moradores de rua que preferiram não se identificar. As vítimas moravam na praça há cerca de seis meses.

Do outro lado da avenida, a 200 metros do local do crime, fica o albergue "Arsenal da Esperança". O horário limite de entrada - 21 horas - e a suposta insegurança do local, segundo um dos moradores de rua, teriam levado alguns a preferir a praça como abrigo.

O caso foi registrado no 8º DP, do Brás, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).