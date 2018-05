Moradores de prédio atingido por incêndio passam a noite na rua

SÃO PAULO - Parte dos antigos moradores do Edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou na madrugada de terça-feira, 1°, passou a noite em colchões e barracas no Largo do Paiçandu, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Livres, no centro da cidade de São Paulo. Segundo Ricardo Luciano, coordenador o Movimento Luta por Moradia Digna (LMD), de 100 a 120 pessoas dormiram no local.

+++ 44 pessoas ainda estão desaparecidas após desabamento de prédio em SP

Na manhã desta quarta-feira, 2, algumas dezenas de pessoas permaneciam no local. De acordo com o movimento, a permanência é uma forma de pressionar o poder público a conseguir uma moradia definitiva. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, 61 moradores aceitaram acolhimento e estão no centro temporário de acolhida Prates, também na região central. Há relatos de pessoas que foram para outras ocupações.

+++Após incêndio, prefeitura vai investigar outros 70 prédios

O movimento reivindica que a Prefeitura disponibilize uma tenda (para instalarem uma cozinha provisória) e banheiros químicos.

Moradora do edifício há cinco anos, Lohany Mickely, de 37 anos, passou a noite em um colchão doado em frente à igreja. Ela relata ter sido acordado por seu cachorro, Mailo, na madrugada no incêndio. "Ele ficava mordiscando, arranhando a porta. Aí seguimos ele", conta. Ela diz ter conseguido apenas salvar o cão e o celular dela e do marido.

+++ Igreja Luterana de São Paulo teve 90% de sua estrutura destruída com desabamento de prédio

Ela diz que a noite no largo foi "estranha e tranquila" e que ainda não sabe onde vai dormir nesta quarta-feira. Lohany não pretende ir para um abrigo temporário, mas tem interesse em receber o aluguel-social de R$ 400, ofertado pelo Governo do Estado.

Também no largo, Leig Laura Aprigio, de 36 anos, passou a noite em uma barraca emprestada junto do marido e dos filhos, de 8 e 15 anos. "Ainda bem que teve a barraca, porque estava muito frio de noite", conta. Eles estavam no edifício havia menos de um mês após terem sido expulsos de uma casa que invadiram em Bertioga, no litoral paulista. "Uma mulher, a Selma, me convidou. Durou nem um mês", lamenta.

Já o vendedor ambulante Cláudio Maciel, de 34 anos, dormiu no largo para apoiar o movimento. Em situação de rua há 18 anos, ele costuma passar as noites no entorno, na Avenida São João. "Eles sempre me ajudaram, por que não vou ajudar?", conta ele, que costumava frequentar o edifício para tomar banho e fazer refeições.