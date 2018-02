Moradores de M'Boi Mirim protestam por melhorias no transporte público

São Paulo, 21 - Moradores de M'Boi Mirim protestaram, na manhã desta quarta-feira, por melhorias no transporte público. A manifestação foi encerrada às 10h17, de acordo com a Polícia Militar.

Os moradores da zona sul de São Paulo se reuniram no Terminal Ângela, para protestar por melhorias no transporte público. A PM explica que a passeata aconteceu na Avenida Comendador Santana e teve fim próximo à estação do metrô de Capão Redondo, localizado na estrada de Itapecerica da Serra.

Após quatro horas de reivindicações, o subprefeito da cidade combinou uma reunião para rediscutir o assunto. A data da reunião não foi divulgada.