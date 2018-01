Moradores de Itaim Paulista ficarão sem água na terça

Cerca de 450 mil moradores da região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, terão o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira, 10, para manutenção em reservatório, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Os serviços serão feitos no reservatório de água tratada localizado na Rua Capricho de Paganine com Rua Tibúrcio de Souza. Será feita a instalação de um medidor de vazão na entrada desse reservatório e a colocação de um conjunto motobomba na Estação Elevatória de Água.

A manutenção vai das 16h do dia 10 às 3h do dia 11 e o retorno do abastecimento será gradual, após o término dos trabalhos. A normalização total está prevista para ocorrer até as 16h da quarta-feira, 11.

O abastecimento será interrompido nos seguintes bairros: Cidade Kemel, Cidade Nova São Miguel, Guaianazes, Lajeado, Itaim Paulista, Jardim Aurora, Jardim Bartira, Jardim Beatriz, Jardim Benfica, Jardim Camargo, Jardim Camargo Novo, Jardim Camargo Velho, Jardim Campos, Jardim Campos II, Jardim Carolina, Jardim Célia, Jardim Colinas, Jardim Cotinha, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Ipês, Jardim Elza, Jardim Etelvina, Jardim Eva, Jardim Flora, Chácara Dona Olivia, Jardim Fontes, Jardim Gianetti, Jardim Guaianazes, Jardim Helena, Jardim Heloisa, Jardim Ida Guedes, Jardim Jaraguá, Jardim Mabel, Jardim Maia, Jardim Nazareth, Jardim Nélia, Jardim Noêmia, Jardim Norma, Jardim Nossa Senhora do Caminho, Jardim Oliveirinha, Jardim Planalto, Jardim Robru, Jardim Romano, Jardim São Martinho, Jardim Seabra, Jardim Senice, Jardim Sílvia, Jardim Santo Elias, Jardim Tua, Parque Dom João Nery, parque Guaianazes, Parque Industrial, Parque Paulistano, Vila Bozzini, Vila Curuçá, Vila Itaim, Vila Lourdes, Vila Mara, Vila Margareth, Vila Marlene, Vila Melo, Vila Monte Santo, Vila Nova Curuçá, Vila Nova Progresso, Vila Progresso, Vila São José, Vila Santana, Vila Seabra, Vila Silva Teles, Vila Sinhá, Vila Tua, Vila Vessoni, Vila Xavantes, Encosta Norte, Fazenda Itaim, Vila Sérgio, Vila

Moderna, Cohab Jardim Nazaré, Vila Santo Henrique, Jardim Fluminense, Vila Escolar e Vila Helena.