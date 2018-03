Moradores de favelas caem 16% na década

O Brasil reduziu em 16% o número de pessoas que moram em favelas, entre 2001 e 2010, conforme pesquisa da Divisão de Habitação das Nações Unidas (ONU-Habitat) divulgada ontem. Mas o desempenho é inferior à média de progresso da América Latina como um todo, que teve uma redução de 19,5% no número de habitantes de favelas. Apesar disso, o ritmo de crescimento da população das favelas foi maior do que o número de pessoas deixando de morar nessa condição. A população total de habitantes de favelas no mundo passou de 776,7 milhões para 827,6 milhões.