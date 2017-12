Moradores de favela incendiada no Jaguaré fazem cadastro

SÃO PAULO - Moradores da Favela Diogo Pires, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, formam fila no Clube Escola Jaguaré para fazer cadastro na Secretaria de Habitação, que levanta a situação de cada um. Um incêndio por volta das 18h de domingo destruiu as casas das cerca de 350 famílias. Algumas pessoas dormiram na fila para fazer o cadastro. Após o incêndio, algumas pessoas acabaram por invadir dois prédios em construção da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), mas saíram depois, a pedido da Prefeitura.

