Moradores de favela fazem manifestação na Marginal do Tietê

Cerca de 50 pessoas fizeram uma manifestação na tarde desta terça-feira, 8, na Marginal do Tietê, sentido Penha, perto da Ponte da Freguesia do Ó, na zona oeste de São Paulo, reivindicando melhores condições de saneamento básico. Na Favela do Sapo, na zona norte, assim que o córrego adjacente aos barracos transbordou devido à chuva forte, o lixo começou a entrar na casas.

Segundo a Polícia Militar, os moradores, que ficaram revoltados, recolheram o entulho e jogaram na Marginal Tietê, prejudicando a circulação do trânsito. Foi preciso a ação dos policiais, com o apoio de uma equipe da prefeitura, para retirar o lixo e desobstruir a pista.

A Prefeitura enviou um caminhão para retirar a sujeira, mas o veículo foi recebido a pedradas pelos manifestantes. Duas pessoas foram detidas. Até às 18h44, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não tinha informações sobre o bloqueio.

(Com Agência Brasil)