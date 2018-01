Moradores de comunidade fazem ato na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - As pistas local e expressa da Marginal do Tietê foram ocupadas no fim da manhã desta terça-feira, 19, por moradores da comunidade Manguari, na região da Vila Maria, zona norte da capital paulista. Cerca de 120 pessoas, segundo a Polícia Militar, iniciaram protesto por volta das 11 horas contra a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O serviço foi suspenso pela Eletropaulo por volta das 7 horas, quando os bombeiros solicitaram à empresa que fossem desligadas ligações que sofriam risco de curto-circuito após três barracos serem consumidos por um incêndio.

Em resposta ao Estado, a Eletropaulo afirmou que nenhuma das ligações será restituída por serem irregulares. Até as 13 horas, moradores interrompiam o fluxo de carros no sentido Rodovia Castelo Branco, o que causava pouco mais de 4 quilômetros de lentidão, desde Rua Manguari até a rodovia. O congestionamento também se reflete na Rodovia Ayrton Senna, onde há cerca de 8 quilômetros de filas na chegada à capital.