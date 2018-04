Moradores de bairros alagados em SP começam a sacar FGTS nesta segunda

SÃO PAULO - Os moradores do Jardim Helena e região, na zona leste de São Paulo, atingidos pelos alagamentos ocorridos no fim do ano, começaram a receber nesta segunda-feira, 3, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), segundo informações da Prefeitura de São Paulo.

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, por meio da Subprefeitura de São Miguel, instalou um posto de atendimento temporário no mesmo espaço em que funcionará a agência temporária da Caixa (CEF), que prestará atendimento exclusivo ao morador que reside na área do Jardim Helena, declarada como calamidade pública.

Terá direito ao saque do FGTS somente o trabalhador que residir na área alagada ou atingida pela enchente. O estado de calamidade foi reconhecido nos bairros Jardim Romano, Chácara Três Meninas, Vila das Flores, Jardim São Martino, Jardim Novo Horizonte, Vila da Paz, Jardim Santa Margarida, Vila Seabra, Jardim Noêmia, Vila Aimoré, Vila Itaim, Jardim Pantanal e Jardim Helena.

A solicitação do resgate do Fundo de Garantia será feita com a apresentação do RG original e da Carteira de Trabalho, entre hoje e 14 de maio. O horário de funcionamento é das 10 horas às 17 horas. Para garantir o melhor atendimento aos trabalhadores com direito ao saque, a CEF optou pelo critério de escalonar o atendimento no Posto Bancário da CEF por mês de nascimento, começando pelos nascidos em junho/julho.

O FGTS poderá ser sacado em qualquer agência da CEF cinco dias úteis após o pedido. Para os valores até R$ 1 mil, o recebimento poderá ser realizado em lotéricas ou em máquinas de autoatendimento nas agências da Caixa, para quem tiver o Cartão do Cidadão com senha. A vantagem dessa opção é que a retirada poderá ser feita em horário comercial, mais amplo que o atendimento bancário.