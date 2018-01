Moradores de área ocupada na zona leste protestam contra reintegração de posse

SÃO PAULO - Um grupo de moradores de uma área ocupada irregularmente na zona leste de São Paulo protestou, na manhã desta terça-feira, 3, contra uma reintegração de posse determinada pela Justiça. Eles chegaram a queimar pneus, interceptar um ônibus e bloquear o trânsito nas avenidas dos Metalúrgicos e Ragueb Chohfi, próximo à Estrada do Iguatemi. Depois das manifestações e de negociação com a Polícia Militar, as famílias começaram a sair pacificamente do terreno por volta das 8 horas.

+ MTST faz protesto na Paulista para cobrar construção de moradias

Equipes da Polícia Militar, dezenas de caminhões de mudanças e retroescavadeiras já cercavam o terreno de 0,8 hectare, localizado na divisa entre as regiões de Itaquera e Cidade Tiradentes, com acesso pela Rua João Leopoldo, no Jardim Santa Etelvina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conforme publicações de apoiadores em redes sociais, cerca de 500 pessoas (120 famílias) moravam no local, batizado por eles de Comunidade São Leopoldo. A maioria vivia na área havia três anos e muitos tinham construído casas de alvenaria. Os sem-teto contestam a decisão judicial que autorizou o despejo e alegam que o proprietário da área foi beneficiado por influência política.

+ MTST vai resistir a reintegração de posse em São Bernardo do Campo