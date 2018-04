Moradores de área alagada sacam FGTS Atingidos pelos alagamentos no fim do ano, moradores do Jardim Helena e região, na zona leste de São Paulo, começaram a receber ontem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), segundo a Prefeitura. Terá direito ao saque somente o trabalhador que residir na área alagada ou atingida pela enchente. O pedido de resgate pode ser feito até dia 14. É possível sacar o fundo em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF) - cinco dias úteis após o pedido.