Moradores da zona sul terão carnaval no Sesc Santo Amaro

Com a proximidade do Carnaval, a agitação toma conta de boa parte das capitais brasileiras. Apesar de menos famosa que Recife, Salvador e Rio, a festa na capital paulista agrega cada vez mais adeptos de um carnaval mais tranquilo. Os bairros de Pinheiros e Vila Madalena concentram a maior parte dos blocos e festejos, mas os moradores da zona sul da cidade têm nas atividades do Sesc Santo Amaro uma opção para entrar no clima de Momo.

A programação ganhou o nome de 'Folias Brincantes', com atividades temáticas para todas as idades. A proposta é mostrar a diversidade rítmica das manifestações populares nacionais através de aulas de dança, shows e apresentação de blocos carnavalescos.

No sábado de Zé Pereira, 14, o bloco 'Jegue Elétrico' vai receber o 'Agora Vai' na área de convivência do Sesc. Criado em 2004, o 'Agora Vai' desfila todos os anos no Minhocão, ao som de marchinhas autorais carregadas de humor. No domingo, 15, é a vez do 'Tambor de Criola Sarrabulho', e na segunda-feira, 16, o tradicional bloco 'Vai Quem Qué' faz a folia no Sesc.

Também no domingo, o público poderá fazer aulas de danças populares no 'Do Frevo ao Samba', com a participação da cantora e compositora Bruna Paoli. O objetivo é vivenciar e entender a relação entre as danças e ritmos do País através dos passos de cada dança e da história do Brasil. A atividade acontece também da terça-feira de Carnaval, dia 17.

A programação se estende ainda às crianças pequenas, com o 'Bloco do Bebê', que acontece na segunda-feira, 16. Ritmos carnavalescos, marchinhas, frevos, maracatus e músicas infantis compõem o show do grupo Projeto Acalanto. As canções serão acompanhadas por instrumentos com timbres escolhidos para agradar aos ouvidos sensíveis dos pequenos foliões.

Informações:

Sesc Santo Amaro: Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

www.sescsp.org.br