Moradores da zona sul fazem ato para pedir obras de canalização

Atualizado às 19h25

Na segunda-feira anterior, dia 23, os moradores já haviam feito um ato no mesmo local para reclamar do "abandono e descaso" das autoridades.

A Polícia Militar estimou em 300 pessoas o número de participantes do ato, que começou às 17h40. Neste horário, a Avenida Giovanni Gronchi, altura do número 3509, foi bloqueada nos dois sentidos com barricadas feitas de pneus e pedaços de madeira. Os bombeiros foram chamados e apagaram o fogo em seguida. A PM usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar uma minoria que lançou pedras nos policiais, informou a corporação.