Moradores da zona sul de SP protestam contra a falta de energia

SÃO PAULO - Cerca de cem moradores de um conjunto habitacional na região de Heliópolis, zona sul de São Paulo, fizeram um protesto na noite deste sábado, 21, contra a falta de luz.

A Avenida Juntas Provisórias, na altura do número 1.600, chegou a ser bloqueada por barricadas feitas com pneus, pedaços de madeira e colchões. A Polícia Militar acompanhou o ato e, às 20 horas, a via já estava liberada.

Segundo os moradores, a falta de energia já durava 48 horas na região. A AES Eletropaulo informou que enviou equipes ao local, que repararam a rede de luz às 20h10. Segundo a empresa, a rede havia sido atingida por uma objeto, como um galho, o que causou o problema.